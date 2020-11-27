愛妻號｜李亞男36歲生日 王祖藍使出絕「蜜」殺手鐧冧妻 (11:03)

「愛妻號」的王祖藍，早前使出3大絕「蜜」殺手鐧，為大肚愛妻李亞男慶祝36歲生日。早年因參與《跨界歌王》歌唱實力備受肯定的他，先在愛妻生日前夕借開會之名，偷偷溜入錄音室錄下王力宏的經典情歌《Forever Love》，據知該首歌曲亦是他和亞男的定情歌曲，相當浪漫。

因疫情關係，亞男大肚期間經常待在家中，因而愛上烘焙，差不多每隔一、兩天便有愛心麵包或甜品出爐，更不時送「外賣」為老公打氣；為了鼓勵愛妻繼續培養烘焙樂，祖藍早前私下訂製印有愛妻處女食譜《暖男廚房》字眼的麵包袋送贈亞男。

祖藍深知亞男愛熱鬧，亦一早聯絡好友蔡少芬、孫耀威和陳美詩等，於亞男生日當天偷偷躲在家中，炮製驚喜派對，亞男看到好友突然現身，感到驚喜，由於表現太雀躍，祖藍笑稱：「小心生咗個B出嚟﹗」

是晚主角除了大肚靚媽亞男外，還有可愛度爆燈的Gabby，可能因為派對在晚上舉行關係，Gabby起初扭眼瞓兼天然呆，不過熱身一輪後，她回復可愛本色，拍照時甚有默契地與媽咪及其好友們齊齊「豬嘴」。

亞男事後表示生日當晚玩得很開心：「原本今年生日都係諗住一家人食餐飯就算，估唔到祖藍安排咗幾位好朋友嚟同我慶祝，我覺得好Sweet，同埋好多謝佢為我特製咗一批『麵包袋』，佢話方便我焗完啲麵包或者甜品，送畀人時有自己嘜頭，等我感覺好似有屬於自己品牌咁。（生日願望？）所有人都身體健康，真係好重要。（第2個BB就出世，緊唔緊張？）期待，希望佢肥肥白白，健健康康，開開心心成長就OK喇。」

（即時娛樂）