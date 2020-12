台灣男星高以翔(本名:曹志翔)於去年今天,在內地錄影綜藝節目《追我吧》時,不幸猝逝,終年35歲。今天是高以翔離世1年,他的生前好友和粉絲們,都沒有停止思念,在微博以「高以翔去世一周年」當作話題,躍升微博熱搜排行榜,而吳建豪﹑袁詠琳和許晉豪還錄了新曲《一起走過》,表達對高以翔的思念。

高以翔女友Bella暫時仍未有更新Instagram,而高以翔好兄弟毛加恩,則在Ig限時動態悼念故友:"You're in our thoughts and in our hearts today and forever. We miss you bro."

此外,有台灣傳媒走訪高以翔安葬位於金寶山玫瑰園園區,墓地旁擺放了約9999朵玫瑰,還有一幢豪華紙紮別墅,但未見高以翔父母及Bella拜祭。

(即時娛樂)