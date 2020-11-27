各區臨時檢測中心人流不均 汪明荃︰政府發放信息要加強和改善 (16:15)

新冠肺炎第四波疫情爆發，今日確診數字高達約92宗。

有份出席上周四（11月19日）TVB《萬千星輝賀台慶》的蕭正楠，因拍攝飲食節目時到訪有職員確診的食肆，而被列為緊密接觸者，目前正接受強制檢疫，令當日有份出席台慶騷的200多位藝員也要接受病毒測試。

當晚擔任司儀的「阿姐」汪明荃，昨天在社交平台表示日前已接受了病毒檢測，昨天收到檢測結果是陰性，人也放心了。

據阿姐分享的照片所見，她應該是到政府的臨時檢測中心接受病毒檢測。阿姐做檢測之餘，也順道跟中心的負責人傾談，了解狀况。

她說︰「負責人黃先生向我反映，第四波疫情，尤其跳舞群組爆發後，政府加多了幾個臨時檢測中心，但宣傳不夠，很多市民都不知道將軍澳這個中心，入去檢測的市民非常少，實在有些浪費資源。有些中心，例如油麻地梁顯利社區中心則爆滿，排隊要排好耐！看來政府發放訊（信）息要加強和改善下啦！」阿姐在文尾列出位於將軍澳的臨時檢測中心地址，為該中心宣傳。

另外，阿姐昨天又分享了她首次利用視像軟件透過互聯網開會的照片，大讚「新科技了不起」﹗

（即時娛樂）