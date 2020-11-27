捲入錢銀瓜葛 鍾舒祺護家姐Sherman 跟陳潔玲隔空開火 (16:40)

鍾舒漫（Sherman）於8月時曾在私人facebook貼文，自爆被行內人騙走5位數金額，當時她表示已儲齊證據交給律師處理，事隔3個多月，事件有新進展，今天有消息稱Sherman口中的「行內人」，是指前落選港姐陳潔玲（Christy），消息指被指是Sherman男友的林灝軒（Steve），日前在fb轉貼陳潔玲於疫市開新店相片，更力陳對方3宗罪；

Christy接受傳媒訪問時表示，對指控感到莫名其妙，又稱自己做生意向來講信用，雖然她不介意認是Sherman所指的「行內人」，但她要澄清，Christy表示做生意要跟足程序，並強調沒有呃對方錢，她更謂歡迎大家當面對質。今天Christy在Ig限時動態只簡單留了一句：「時間會說話。」

另外，Sherman胞妹鍾舒祺（Sukie）亦在社交網發炮轟Christy，她寫道：「陳小姐，其實你咁做真係好浪費社會資源。你就不能有更好或正面的新聞嗎？」﹑「再說，你男朋友victor亦都告知過我哋，你精神健康不穩定，我們也明白你所作所為的原因。隨隨便便，就話告人誹謗，話對你性騷擾，把事實倒轉來講，我們也明白，你想為自己締造地位，不斷做新聞，有到處威脅別人的習慣，但真心奉勸一句，咁樣真係好唔健康。」﹑「請你唔好本末倒置！你哋究竟係邊位？你覺得我會去搵你地（哋）處理我嘅家事？我連你電話都冇呀。從來都冇聽過你個名。」

與此同時，有指Sukie曾爆粗鬧爆Steve，甚至希望胞姊早日跟對方分手，Sukie今午在facebook留言稱自己光明正大：「我講過乜就係乜！」﹑「其實真係好難睇，將別人私人嘅語音，有牽涉到其他藝人的名字，這樣做太小家了。將別人的家事講上報紙，為了什麼？能否真真正正解決問題？你唔使隔山打牛啦，因為你，我同Steve一早修補好關係啦﹗咁耐歷史嘅嘢你唔好再遲啲講？知你開舖要炒作，但係咁樣真係好核突。」Sherman亦在Ig的限時動態寫道：「經一事﹑長一智，只是人生的一課做好自己就夠。」

（即時娛樂）