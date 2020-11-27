一秒拳王｜恆仔@ToNick自導自演 讚周國賢戲中兒子厲害 (19:14)

樂隊ToNick主音趙善恆（恆仔）自導自演的電影《一秒拳王》，找來周國賢飾演擁有一秒預知超能力的主角「周天仁」，他就演出拳館二代「阿信」一角，是個講述周國賢透過拳擊重燃人生鬥志的故事。「拍攝這部戲有一個信念，這個世界很混亂，很多沒想過的事都變成現實，這些事都是一秒一秒累積而成。我們將來會變成如何，也是靠我們現在一秒一秒去改變，我相信每個人都有改變未來的力量。」

恆仔雖然愛演戲，卻以大局為重，自問條件未符合飾演主角「周天仁」。「最重要是成就部戲，而不是去分主角或配角﹗拳擊教練阿信屢戰屢敗，我也從導演角度問自己能否應付得來，內心不停交戰，最後覺得自己做得來才演出一角。我拍攝時太投入角色，完成後直至ToNick有場Band騷，叫自己要醒。」

提到戲中飾演周國賢聽障兒子的小演員熊倬樂（樂樂），恆仔讚他年紀小小卻經驗豐富。「我們稱呼盧海鵬為『鵬哥』，他就說：『盧海鵬我拍過啦﹗』樂樂很專業，向他解釋什麼是聽障時一聽就明，很快投入角色。我們有晚拍到很夜，他睡了，我拍醒他，叫他幫手說一句對白，他即起身說：『老竇，你無事嘛！』我一喊cut，他即回去睡，很犀利！」

（即時娛樂）