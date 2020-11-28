撰千字文訴心聲｜Bella貼藍玫瑰悼念男友高以翔 (18:51)

昨天（11月27日）是高以翔離世1周年，他的好友吳建豪和袁詠琳錄了新歌獻給故友。至於高以翔女友Bella亦在Instagram限時動態，貼了藍玫瑰悼念男友，之後她在Ig撰了千字文抒發一年來的心聲。

她坦言這一年花了很多時間在內心探索，問自己要怎樣做才能成長；Bella又謂過去的回憶是推動她往前的動力，從一開始不肯臣服於現實掙扎，到向內心全然的臣服，才發現即使是萬難，也抵不過一顆始終信任自己﹑信任愛和信任希望的內心。

Bella又謂：「有很長一段時間我把所有的框架放在自己身上，害怕這個，害怕那個，給自己扣上了一層又一層的枷鎖，覺得自己做什麼好像都不對，所有的方向好像一瞬間全部都打亂了，只剩下精力都耗盡的自己。

不過我真的很幸運，遇到了一些很棒很棒的人生導師，還有我的靈魂家族對我的不離不棄，緊緊抓住我的心，指引我光的方向。想想當初迷茫且害怕的自己，才發現沒有什麼好怕的，這一切的一切，都是一個可以跨過去的坎。」

她續說：「這一年我把很多的情緒留給了自己，我覺得沒有必要散播自己身上的負能量，只想把正面的留給大家，因為這些內心的考驗，只有靠自己的力量才能戰勝。」

（即時娛樂）