Dear Jane開騷有掌聲開心到流淚 楊洛婷自爆同老公分開瞓 (20:43)

【今日直擊】樂隊Dear Jane舉行網上慈善音樂會，為自閉症兒童的早期訓練籌得10萬元。主音黃天翱（Tim）的太太楊洛婷擔任音樂會司儀，她在台下睇騷時如小粉絲般非常投入，大叫「老公好正」﹗Dear Jane在台上唱出新歌《Make Me Stay》等歌曲，Tim有感而發地說︰「今年是很特別的一年，大家因為疫情而少見面，所以今晚很開心，Dear Jane可以一齊唱歌。」

音樂會只有半小時，Dear Jane坦言不夠喉，說之前舉行直播騷對住機器唱歌，今晚就有工作人員及傳媒在場，聽到掌聲開心到流眼淚。Tim說：「見到有人和有少許反應，自信回來了。之前直播沒有觀眾，不知自己唱得好不好。很開心和太太同場，疫情下大家都有工作。」

楊洛婷義務擔任司儀，一來為慈善，二來支持Dear Jane。她說︰「很久沒看Dear Jane演出，我昨晚興奮到失眠。我疫情下的工作量大減，但做很多直播騷主持，是另一種新挑戰。（疫情下多留在家努力造人？）問我老公吧，要配合一下。我這大半年和囡囡睡，老公都是睡梳化，要安排一下。」

（即時娛樂）