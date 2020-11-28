金雞獎｜黃曉明二奪金雞影帝 周冬雨憑《少年的你》封后 (22:47)

《第33屆中國電影金雞獎》今晚在廈門舉行，黃曉明憑電影《烈火英雄》獲頒「最佳男主角」，是他繼2013年憑《中國合伙人》後再次登上金雞影帝寶座。 周冬雨就憑《少年的你》成為「最佳女主角」，是她憑戲中「陳念」這個角色而奪得的第10個影后獎項，今次也是她繼周迅、章子怡後，第三位同時登上過金雞獎、金馬獎及金像獎影后寶座的女演員。

黃曉明是第一位兩度被封金雞影帝的演員，他上台領獎時說︰「我上來之前，手是冰的，現在也是冰的，壓力很大，因為愈來愈多優秀的演員出來了，我也特別喜歡《少年的你》中的千璽，我們做演員愈來愈有壓力，因為愈來愈多非專業演員已經這麼優秀了。感恩我們的祖國，感恩祖國養育了我的爸媽，感恩我爸媽又生了我，感謝中國文聯電影家協會，感謝我的老師崔新琴，雖然她覺得我是塊木頭，還是把我招進了電影學院。感謝《烈火英雄》劇組，哎呀，我一緊張把導演名字都忘了。感謝一直給我提出批評的人，感謝我的家人和我的影迷們。最重要感恩我們的消防英雄，沒有他們日常守護和犧牲，就沒有我們的幸福生活，這個獎是屬於消防英雄的。感謝曾經懦弱的我，害怕過的我，不自信的我，幼稚的我，不聰明的我，但是現在學會享受這一切了，導演們，請用我吧，做演員這個職業，我希望我是百年老店﹗」

他在後台受訪時自言手是震的，腦子也有點懵，嬲自己在台上不但忘記了導演的名字，也忘記感謝頒獎給自己的偶像劉德華。黃曉明今年先後成為百花影帝及金雞影帝，而且是第一位兩度被封金雞影帝的人，他說︰「非常感恩﹗感恩我們這麼好的國家，把疫情控制得這麼好﹗我是真心的，否則大家都沒辦法來參加《金雞》了。」黃曉明認為年齡對演員來說不是很重要的事，現在對他來說還是剛剛開始，經歷過生活才能演得更好，希望明年大家來《金雞》時可以不戴口罩﹗

周冬雨憑《少年的你》成為金雞影后，她說︰「昨天我在表彰大會上已經非常開心了，為了多開心一會兒，我說要和提名證書和獎盃一起睡，現在它們還在牀上呢，它們一定不敢相信還有這兩位大哥等着呢。都說醜小鴨變白天鵝，我這隻小黃鴨也能變成金雞。（首位90後成為三金影后的大滿貫心情如何？）現在已經有4個兄弟（獎盃、表彰證書）陪我睡了﹗」

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（即時娛樂）