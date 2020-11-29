專訪｜冧莊視帝隨緣 馬國明入行廿年想演同志電影 (22:45)

馬國明（馬明）去年憑《白色強人》首登視帝寶座，今年，他以《降魔的2.0》及《使徒行者3》成為視帝的熱門人選之一。他在《使徒3》中一改正面形象，首次飾演反派，是入行20年來的一大突破！「我一直恨演大反派，很開心終於演到。以前常聽到一些監製指我樣子很正直，演反派難令人信服」。今年視帝競爭激烈，《殺手》的黎耀祥及陳豪、《反黑路人甲》的王浩信都是大熱人選，馬明對自己能否冧莊隨緣︰「郭晉安曾說『得過一年視帝就永遠都是視帝』，他意思是不需要在乎次數。我從不緊張得到過幾多次，掙錢最實際！如果我結婚，要儲錢買多層樓。」

當年的「奧運六星（馬國明、林峯、黃宗澤、陳鍵鋒、吳卓羲、黎諾懿）」之中，馬明第一個成為視帝，但林峯與黎諾懿卻在人生路中略勝一籌，已結婚生小朋友。「我沒阿峯那麼有錢，他只要遇到一個合適的，想幾時結婚也可以」。與林峯相隔9年再在《使徒3》合作，馬明說︰「大家成熟了，但依然有童心。我們拍劇時有回憶當年的頑皮事，我們與吳卓羲及陳鍵鋒拍攝《少年四大名捕》時的戲服一樣，我們一拍wide shot就調亂位置企，企位與近鏡時不同，但不論是導演或劇集出街後也無人發現不連戲。我們當時很開心，就像做了一件壞事沒被捉到。」

入行20年，馬明自覺幸運，在演藝路上遇過不少好角色。原來深受觀眾喜愛的他，初入行時也面對過不少抨擊，曾被嘲不靚仔又不會演戲。「有人甚至說『你啲戲我唔會睇㗎』﹗沒辦法，我喜歡演戲，就繼續做。解決問題的辦法就是做好自己，令對方喜歡看你演戲。如果現在還是不喜歡我，也沒辦法，始終喜歡與否是很主觀的」。

嘗過奸角後，馬明渴望挑戰其他角色，也希望有機會轉戰影壇，有興趣演出同志電影。「不是搞笑的那種HeHe情，是要很認真的，像《春光乍洩》那一種。入行多年，我演過太多角色，但未演過同志，與同性接吻也可以，最重要是劇本好，不核突」。馬明認真表示會選黎諾懿做對手︰「我們比較熟，會有默契，應該夾到，但他先要撇甩『神之馬壯』的搞笑感覺，一齊豁出去。」

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（即時娛樂）