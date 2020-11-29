談仔女經｜王浩信跟8歲囡囡傾心事 陳豪被子女叫姐姐 (17:47)

邵氏出品的劇集《非凡三俠》將在myTV Gold上架，日前劇中演員王浩信、陳豪和鄭丹瑞（旦哥），接受《Tiger's Talk》訪問，主持人伍詠薇和林盛斌（Bob）形容3位是圈中「型爸」，跟他們大談子女經。

王浩信表示女兒現時8歲，父女關係非常好，他說：「我哋個世界都仲係一齊，大家會傾心事，我有時拍戲拍咩都會同佢講，放假時候，我哋會一齊去做運動、睇書、打機，佢學識游水同踩單車都係我親自教佢，有時佢直情唔小心叫我做bro（兄弟）。」同樣是爸爸的Bob羨慕不已，他笑指家中4個小朋友，經常叫錯他做「媽咪」，令他醋意大發，陳豪說：「你都好啦叫媽咪，我啲小朋友叫錯我做姐姐，佢哋有時口快快！」

陳豪的3個小朋友分別6歲、5歲和4歲，對於陳豪三年抱三，連Bob都讚他厲害，陳豪即時面紅說：「唔係刻意，不過一行埋就有……」他表示大仔剛升一年班：「佢學緊游水，我哋先經歷到佢唔可以再入女廁，變相去完游水要自己識得洗澡，慢慢去學。」

面對兩位年輕爸爸，旦哥的兩個女兒已經快滿30歲，旦哥立即向他們拋下震撼彈，他說：「我兩個女10歲左右，我老婆就慢慢教佢哋飲酒，你預佢哋15、16歲就開始要去玩，咩酒都畀佢試吓，畀佢哋知到底係咩。」

他直言自己是開通爸爸，細女學鋼管舞都非常鼓勵，直至她表演邀請一家三口捧場，旦哥說：「300幾蚊，我哋一家三口去，起初都冇乜事，突然扯開衫褲著T-back加bra top，我同老婆嚇一跳……完騷就梗係照樣話跳得好好睇，very good，表面上冇乜嘢，呢種舞係要咁性感先好玩，我當然照畀佢玩，不過之後就唔會再去睇。」

問到會否能接受女兒帶男友回家的一刻？王浩信唉聲嘆氣說：「我想維持bro（兄弟）關係，將來真係拍拖都唔好離我太遠，被人hurt完都返嚟話我知，等我開解佢，唔好自己匿埋。」

（即時娛樂）