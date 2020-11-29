鍾嘉欣化「馬騮屎忽」妝跳Aerobic 跳到似生仔叫Call白車 (22:18)

鍾嘉欣（Linda）不時拍片上載到其YouTube頻道，她在最新片段中穿上1980年代最流行的Aerobic舞衣，邀請好友林子超一起挑戰「Aerobic Challenge」。嘉欣自嘲臉上的妝容十足「馬騮屎忽」，又為自己改名「Lindi Baby」。

她與子超跟隨電視熒幕跳Aerobic，跳第一條熱身片段時，嘉欣非常輕鬆，還自詡跳得跟片中舞蹈員一樣，又說從小就喜歡跳Aerobic。嘉欣跳得非常放，動作一時似猩猩，一時似大鵬展翅，一時又似在抹窗，認真得來十分搞笑！不過，她跳「Stage 2」時開始疲累，小腹位置更有點痛，自言手腳開始不協調，最後更累到抬不起頭，自行暫停，笑言要「call定白車」。

休息一會後，嘉欣和子超跳「Stage 3」片，跳到其中一個左右腳輪流提起的動作時， 嘉欣搞笑地說︰「我覺得我就嚟生BB喇！我完全係望一點，不想其他事，我就一定做得到。我生BB時都是這樣的！我望住一點，就是終點！」去到最後「Stage 4」，嘉欣一開始就放棄，叫子超一個人「出賽」，她就站在後面給予支持。子超獨自跳足一分鐘，嘉欣再次加入，跟子超一齊做出掌上壓及sit-up動作。

嘉欣在片段下留言︰「『我細細個就好鍾意跳Aerobic㗎喇！』正正因為呢句，令我今日踏上一條不歸路～今日就帶大家進入80年代嘅世界，挑戰Aerobic Challenge，一齊跳返（番）以前嘅Aerobic！咁開心嘅事，當然唔可以自己我一個人，今次搵埋我嘅『徒弟』林子超一齊玩，師傅（父）有難徒弟梗係要一齊當，而且我哋製作相當認真，由頭到腳都全面配合Aerobic嘅世界，仲跳到差唔多仔都生埋，唔劇透咁多，知有幾癲就直接睇片啦！」

（即時娛樂）