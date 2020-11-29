郭偉亮開頻道玩撲克 孖老婆互「廝殺」 爆何超儀最好運氣 (23:43)

郭偉亮（Eric Kwok）、谷德昭及劉浩龍（師兄）因疫情關係，難得齊齊在香港，於是合作在YouTube開設新頻道《Round Table Poker》，每集邀請不同嘉賓玩德州撲克，在賭枱論英雄，早前在好友劉翁的工作室已錄影了幾集；有關預告片曝光，周秀娜、何超儀及葉佩雯獲邀在賭枱上分高下。

郭偉亮接受《明報》電話訪問，他稱節目玩德州撲克同時又跟嘉賓閒聊，加上大懲罰搞笑，目的是將歡樂帶給香港人。他強調這只是遊戲，並非鼓吹賭博，歡迎素人挑戰，但不涉金錢。「沒想過這節目是否有商機，只是覺得好玩，達成自己心願，就似做音樂一樣，只要自己喜歡，付出更多也不覺得戇居。我們是認真去做一些好玩、看似不認真的事」。原本谷德昭沒有玩社交平台，為了這節目也開個人專頁分享。

郭偉亮稱賭枱上會看到人性不同面貌，「平時要講真話，但玩Poker時可以盡情發揮講大話，還有演技配合，所以好刺激」。他指這是娛樂節目，不懂玩德州撲克一樣可以睇，他們吹水講笑又會有少少粗口，很貼地。太太葉佩雯是嘉賓之一，郭偉亮笑言看他跟老婆在賭枱廝殺已很爆笑。他預告會陸續邀牌友參加，問是否包括陳奕迅與謝霆鋒等？他說未知陳奕迅是否有空，但暫時不透露嘉賓名單。

節目採淘汰制，輸了要接受懲罰，眾人要自爆最怕的食物，輸了便要食；結果郭偉亮自食其果，食榴槤食到嘔，太太葉佩雯則一整條豬脷放入口，還有對奶敏感的何超儀表演食蛋糕等。郭偉亮爆何超儀遺傳賭王的氣勢，運氣也達賭神級數，節目中谷德照也笑說：「能夠跟姓何的後人在賭枱上面一較高下，我會全力以赴。」

（即時娛樂）