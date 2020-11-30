男排女將‧專訪｜陳卓賢顧定軒不打不相識 鬧交鬧出兄弟情 (22:21)

陳卓賢（Ian）、顧定軒有份主演的ViuTV劇集《男排女將》正在熱播，兩人在劇中飾演排球隊成員，與其他隊友在教練鄧麗欣訓練下不斷奮鬥。

曾是香港男子排球代表隊成員的Ian與非運動員出身的顧定軒，在劇中不打不相識，兩人由最初關係對立到後來成為互相扶持的好兄弟，每集打波之餘又要鬧交。Ian說︰「基本上集集都有鬧交場面，拍攝時都覺得鬧到攰！我們本身不認識，可能大家年齡、喜好相近，慢慢便熟絡起來。有場戲講我們幾乎打架，但被現場其他人用力拉開。拍攝前，大家說好要用力拉開我們，結果大家可能太用力，我們拍完後發現身上有很多抓痕。」

顧定軒讚Ian不似首次演戲，拍攝時除要顧住自己的演出外，更擔任其他人的動作指導和替身，令大家在劇中打波時似模似樣。顧定軒說︰「Ian以前是運動員，他會說激勵大家士氣的說話，又會指點及示範打波時的動作、企位和走法。他在戲外是我們的隊長，我們每天都花4、5小時跟Ian練排球，後來連午飯時間也一齊打，練到可以球來球往。」Ian續說︰「這套劇的情節很貼地，令我勾起不少回憶，想起當年有戰友為生計而放棄排球夢。劇中有不少催淚感動位，但我的角色性格樂天，拍攝時要忍淚。」

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（即時娛樂）