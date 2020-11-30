《演員請就位2》｜爾冬陞發火 《小時代》導演郭敬明被罵哭了 (00:59)

爾冬陞擔任內地綜藝節目《演員請就位2》的導師及評判，比較陳凱歌、趙薇與郭敬明，他是最嚴厲的一個。節目播映以來是非不少，最後一集竟然是爾冬陞發火，曾執導《小時代》的郭敬明對馬蘇、黃奕和倪虹潔等演爾冬陞的作品後作批評，說不喜歡這個作品，但跟演員沒太大關係，嫌她們說太多台辭。爾冬陞未等他講完，搶著說：「就說實話，其實就編劇跟導演不好！」

現場氣氛變僵，郭敬明知道激嬲爾冬陞，叫他別生氣。爾冬陞情緒爆發也不等他解釋，問郭敬明：「你是哪個表演體系？你學的是什麼體系？」郭敬明沒有回應爾冬陞的問題，但繼續批評他的作品。（郭敬明憑小說著作廣為人認識，他將同名小說《小時代》搬上大銀幕，躋身導演行列。）在場的人也現出尷尬表情，趙薇想打圓場，但開聲便被爾冬陞叫停，他要求暫停節目並離座。郭敬明受委屈在鏡頭前流淚，直至爾冬陞再現身。他先向現場觀眾說不好意思，自己太感性與情緒過度，接著他走向郭敬明跟他握手。郭想再解釋但爾冬陞沒理會並返回座位。爾冬陞在事後訪問片段承認自己的情緒管理有問題，並說出嬲的原因，聲稱若批評他指導或演員不好也沒問題，但評論提到編劇、導演等他便要停止並為他們發聲，他亦承認自己的表達方式不好。網民對爾冬陞鬧哭郭敬明，有留言撐爾導好霸氣，也有指是郭敬明先撩起火頭。

（即時娛樂）