疫情下完成個唱｜被稱「軟仔」 張敬軒拉尺反擊：太睇小我 (13:40)

一連8場的《張敬軒 X 香港中樂團盛樂演唱會》，在疫情反覆下，昨晚（29日）於紅館圓滿結束，老闆楊受成夫婦﹑圈中好友周慧敏、王菀之、洪卓立、湯怡、周家怡、泳兒、郭奕芯、MIRROR成員Anson Kong、Alton、Tiger、Frankie等，毋懼疫情入場撐軒仔。

由於疫情關係，軒仔在個唱中取消握手環節，強調只可飛吻不能有飛沫，他繼續出動拉尺與觀眾保持社交距離，他說：「有報道將個軒字，寫錯叫我『軟仔』，實在太睇小我！等我揀個光一點位置，讓大家睇清楚，勁唔勁？」但他唱歌時，拉尺卻無力地彎下，場面搞笑。

軒仔在台上感激老闆痛惜，特地為他安排獻唱容祖兒的《桃色冒險》時所穿的名牌黑色透視歌衫。他自嘲在台下MIRROR成員面前跳舞，有點班門弄斧，又笑稱舞步是跟家中外傭「遮遮」打掃時學跳。當軒仔見到王菀之捧場時，他更開心說：「在觀眾席見到一個人，最近是她的結婚周年紀念，我好耐冇見佢喇，好掛住佢，王菀之終於嚟咗！你對眼咁大我都認到，係咪好叻？I Love You﹗」

相關新聞：3度Encore｜張敬軒親解個唱造型 《情歸何處》唱出愛情觀

（即時娛樂）