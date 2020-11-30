3度Encore｜張敬軒親解個唱造型 《情歸何處》唱出愛情觀 (13:53)

張敬軒表示選唱梅姐經典金曲《情歸何處》，因這首歌代表了他的愛情觀。（鍾偉茵攝）

對於個唱造型被曲解，軒仔昨晚花時間解釋，又指古裝造型的長髮，是由真髮接駁而成。（鍾偉茵攝）

8場《張敬軒 X 香港中樂團盛樂演唱會》昨晚（29日）在紅館圓滿結束。軒仔坦言過去11個月，和大家一樣在生活上吃了不少苦頭，他說：「當中有2、3個月時間，我覺得好渺茫，廣告商又沒有聲氣，演唱會又未必做得到，整個市道好像停頓了，大家都work from home，究竟我前途會怎樣呢？好多擔心之後，就會有很多負能量、負面諗法，心知這樣也不是辦法，有日照鏡覺得自己狀態不好，好像走下坡，就開始影『遮遮』煮的早餐，分享讓大家知道吃得好過我，都應該感恩，收到大家留言，我亦找到自己的價值，如果可以逗到大家一笑，也是我的福氣。」

對於造型被曲解，他特別花時間解釋，先指開場所穿的長雞尾大戲裝，靈感來自「霸王回營」，即項羽打完仗回軍營後，見摯愛虞姬的情感，花了200小時人手製成。

對於白色長衫造型，被指穿了古代女裝上台，軒仔說：「媽媽還問我為什麼扮菩薩？之後姨媽姑姐又問我是不是扮嫦娥？我都未見過嫦娥這麼長頭髮，頭上2.5米長的頭髮，是髮型師以真頭髮接駁而成，而歌衫想表達的情感，是《紅樓夢》入面，賈寶玉與林黛玉一段可歌可泣沒結果的愛情。」

軒仔表示選唱已故歌后梅艷芳金曲《情歸何處》，因這首歌代表了他的愛情觀，他說：「就如搭巴士有人上車坐在旁邊，好運的話會陪伴坐到終點，或會中途看到窗外風景選擇落車，人要學識怎樣在每一段感情上，怎樣令自己成為更加好的人，在下一段關係來臨的時候，變成一個更加值得被愛的人。」

他稱兩個月後自己便踏入4字頭，而雙親已婚42年，他還大爆父母吵架時，媽媽會「發爛渣」用食具敲打爸爸個頭，所以家中碗碟筷子全部都是膠的。

尾聲時，軒仔雖表明疫情關係，加上確診數字也不少，希望觀眾早點回家休息，但兩次encore後，觀眾仍不願離場，最後第3度encore，軒仔獻唱《餘震》後苦口婆心說：「大家要平安回家，明年可以來睇我的演唱會。」

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（即時娛樂）