曾遭監製點名指摘｜飽受輿論及工作壓力 林芊妤曾患硬皮症 (16:47)

林芊妤坦言曾受輿論、家庭和工作壓力，導致她患上罕見的硬皮症。（林芊妤Ig圖片/大會提供）

林芊妤（Coffee）早前接受倪詩蓓及葉文輝（啤梨）主持的電台節目訪問，身為瑜伽導師的Coffee，回想當年入行時年少無知的經歷。Coffee在機緣巧合的情況下，成為了電視台的合約藝員，入行初期的她處事嬉皮笑臉，曾被監製點名指摘，Coffee說︰「入電視台係我第一份工，其實當時我有好多唔同發展機會，但因為自己掛住拍拖，冇好好珍惜，成日推工作，令到自己事業浮浮沉沉。」

當Coffee決定肩負起成為侄兒「母親」的責任時，她決定把握每一個工作機會，可惜亦因為每個角色都接受，被人認為她沒個性，在演藝事業上到達樽頸位。

Coffee當年面對輿論、工作及家庭壓力，患上罕見硬皮症，醫生提到這個症狀會對生命造成直接影響，但她沒有因此而變得自暴自棄，反而發展自己新方向。Coffee最後決定向瑜伽方面發展及深造，她提到瑜伽可以放鬆心情，同時令自己更加多時間去認識自己。

Coffee對年輕時候的「無知」剖白：「以前有好多人話女仔唔好飲咁多水，因為會水腫，但當我對身體有深入了解時，發現原來呢個係謬誤，因為身體飲得唔夠多水，太多鹽分先會令到身體有水腫情况。」

（即時娛樂）