一秒拳王｜張建聲40日極速地獄式減磅 周國賢嗌佩服 (18:45)

由周國賢、泰國男神Chanon Santinatornkul、林明禎及張建聲等合演的電影《一秒拳王》，剛於過去周末舉行優先場，場場爆滿兼口碑載道！電影公司馬上於本周一至三，加開優先場，《一》將一眾演員，包括導演兼主演的趙善恆、周國賢和張建聲等化身成肌肉型男，務求飾演拳手時更具說服力，周國賢更由「紙片人」變成肌肉男，張建聲亦要在短時間內，由200磅減磅兼練出拳手的肌肉！

片中張建聲飾演宋傲揚、為城中一名出色的拳擊選手。張建聲表示導演找他演出時比較急趕，變成他需要於40日內速減廿多磅，並需要有一定的肌肉身形，他說：「我知道導演恆仔構思了這個故事已有3年時間，所以我很高興參與《一秒拳王》的演出，雖然要短時間內極速減磅，加上我本身不懂拳擊，但恆仔一叫我幫手，並表示會比較辛苦，我也表示沒問題，最緊要令恆仔圓夢，因為夢想非常重要！」

周國賢亦表示非常佩服張建聲地獄式減磅和操練，他說：「阿聲是要由『張飛』身形變回健碩，而我要由A4紙般身形變正常身形，我每天見到阿聲穿上厚厚皮衣和皮褲操練，全身濕透，他流出的汗水是幾桶水的分量，我真的很佩服他的鬥志。」張建聲承認實在很不容易，但不介意這樣刻苦的減磅和操練。

（即時娛樂）