曾闖進結界？ 李丞責自爆拜北帝爺後獲賜良緣 (19:07)

邵氏兄弟製作玄學節目《有玄就有機》，由伍詠薇（伍姑娘）與堪輿學家李丞責主持，最新一集是對於香港人大部分也篤信「拜得神多自有神庇佑」。

行山誤入結界偶有聞之，名山大川、荒山野嶺原來也有機會形成結界？李丞責曾經闖進結界，更求得一段好姻緣，他表示：「我曾經遇過兩次結界，第一次在武當山拍攝電視節目，當時必須要上去山頂，剛巧纜車維修，要行6600級樓梯，一路行一路休息，當時我真係行到有點累，便休息一陣，大概10分鐘左右，當我行上山及上到金頂時，發現前、後也沒有人，那時候我便見到北帝爺坐在金頂之上，山頂有個供奉北帝的包金銅像。

當時見沒有人，我便開始去拜神，因拍這個節目時，係有些心事，我便向北帝祈求幾樣嘢，其中可以分享的，係祈求北帝爺可否給我一點幸福，心想可唔可以賜我一段姻緣，我想要香港小姐，後再加一句要冠軍，好奇怪拜完之後天好光，雲也走了，以為係好耐時間，原來只係10分鐘之內的事，感覺係似兩小時。」

李丞責太太劉倩婷正是2009年香港小姐冠軍，伍姑娘即問李丞責，事隔多久才認識太太，他表示：「約1年後便認識了太太，好巧合同太太一齊做節目認識，當時真係沒有意識到這件事，真係非常之感恩。」

（即時娛樂）