開唔開得成？｜楊千嬅12月開紅館跨年騷 主辦單位：再三評估疫情進展 (20:01)

楊千嬅將於12月舉行紅館跨年個唱，不過疫情肆虐，主辦單位表示會密切留意及再三評估疫情進展，而作出適當應對措施。（資料圖片）

張敬軒完成8場紅館個唱，便輪到楊千嬅接力，於12月在紅館舉行跨年個唱。由於第4波疫情嚴峻，政府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌，早前已表明大型室內活動應全部「煞停」，包括大型演唱會。

千嬅演唱會主辦機構之一「特高娛樂制作有限公司」今晚（30日）在facebook專頁貼出通告，表示主辦單位會留意及再三評估疫情進展，而作出適當應對措施，通告全文如下：

「AIA呈獻『MY GRATITUDE 25 楊千嬅演唱會2020』，由於新冠狀病毒影響下，主辨（辦）單位及演唱會團隊一直嚴謹留意疫情進展，一切會以工作人員及公眾的健康安全為大前題（提），主辨（辦）單位會留意及再三評估疫情進展，而作出適當應對措施！

在疫情肆虐下，影響民生作業，演出業界遭受嚴重打擊，主辨（辦）單位一直希望協助演出業界恢復工作，令停頓了近一年的演唱會能逐步回復正常，今次『MY GRATITUDE 25 楊千嬅演唱會2020』，主要目標是協助『現場演出及製作行業協會』，及本地慈善團體『母親的抉擇』，希望大家能共渡時艱，走出疫症陰霾！無奈因疫情反覆，為保障大家健康安全，主辨（辦）單位及演唱會團隊，會根據政府的規定作最後決定﹗」

（即時娛樂）