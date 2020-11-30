哥哥張菲幫手澄清｜造謠費玉清患癌命危 網紅知衰道歉  (21:41)

現年65歲的「金鐘歌王」費玉清去年11月封咪，今年1月完成所有合約後正式退休，不過，近日一名中國網紅卻在直播中爆料：「費玉清癌症已經擴散，危在旦夕，律師進入病房，正在記錄他的遺囑，他剛64歲，我在旁邊。」惹來網民熱議。對此，費玉清的經理人團隊立即澄清此乃造謠，純屬無稽之談。費玉清哥哥張菲也透過經理人表示：「沒有的事，網友亂講，只是謠言而已。」張菲經理人更指兩兄弟近日才見面，兩人身體也很好。經費玉清與張菲闢謠後，證實只是虛驚一場，該網紅亦被網民鬧爆。

事後該網紅向費玉清道歉，並解釋因其母親看了網上的影片新聞誤以為真，於是傳了有關資訊給他，他在完全沒有核實也沒有多做思考的情況下，在直播中說了此消息；雖然在直播中他也說了這件事情不知道真假，但確實是自己考慮不周。他說：「為此，在這裏再和大家說聲非常抱歉，也要向費玉清先生說一聲：對不起！錯了就是錯了，說再多也彌補改變不了什麼，我在以後也一定會加倍注意自己的言論，不會再犯類似錯誤，最後我代表我的母親、我個人對大家以及我非常尊敬的費玉清老師，再真心的說一句：對不起！」

（即時娛樂）