限聚令｜主演舞台劇被煞停 梁祖堯呻損失巨大 (22:11)

由於第4波疫情嚴峻，政府今日宣布收緊防疫措施，周三（12月2日）起生效，為期兩星期，當中包括關閉公眾娛樂場所。由風車草劇團製作，梁祖堯、湯駿業及卓韻芝等主演的舞台劇《新聞小花的告白2白屋之下》日前於葵青劇院公演，14場演出，目前只做了5場，尚有9場未完成。現在因疫情令演出煞停，大感無奈的梁祖堯在社交平台撰文訴心聲，他留言：「如果劇場，每個入塲（場）人仕（士）戴晒口罩，表演者，有戴口罩或者已經做咗檢先可以上台，都要勒令停止。健身室，運動場所戴口罩可以照開。美容院，按摩院可以照開。咁地（港）鐵，巴士，所有公共交通工具，都同樣要停止；所有商場，超市，都要封閉；所有政府記者招待會都唔應該進行；係（喺）呢個邏輯之下，其實香港需要宵禁。我哋已做好所有可以嘅安全措施，但最終還是敵不過這個政府後知後覺。佈景，起咗。服裝，買咗。所有工作人員嘅努力，已經付出咗。飛。賣咗。14塲（場），到呢一刻只係做咗5塲（場）。而林鄭啱啱話，冇準備推出新一輪嘅紓困措施。呢個巨大嘅損失，我哋將要自己𠄘（承）擔。我都想問。我。哋。又。做。錯。過。甚。麼。」

梁祖堯又透露正商討補救安排，「最新補救安排，我哋努力商討中，我知道買咗飛嘅人都好心急，懇請懇請大家暫時唔好打電話去票務查詢，因為公司真係得幾個人嘅咋。。。。一有消息我0秒會喺呢度向大家宣佈」。不少網民留言打氣，表示會支持劇團，不會退票！

（即時娛樂）