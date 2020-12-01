專訪｜裕美爆林作多次醉後求婚唔認數 會除褲引媽媽笑 (21:12)

裕美與林作自從公開「林美戀」後，一直不被看好，經歷過離婚的裕美卻不抗拒再婚，深明女人擁有自己事業很重要，不應該依賴由另一半包養，強調收入比林作更高，擺明用強勢「食住」男友。裕美大爆男友多次在醉酒後求婚，可惜全是未兌現的承諾，「他以前經常飲醉酒，試過多次醉後拿起拖鞋、咕臣就求婚，承諾會買鑽石戒指給我。可是翌日酒醒他就『斷片』忘記，我跟他講再飲醉就錄低說話，不兌現就要死，結果他驚到即刻戒酒不敢再求婚」。

裕美稱最初認識林作時，很介意對方不修邊幅，語帶輕佻，可是經相處後，欣賞男友原來心地好又有責任感，就連她的母親和好友亦非常喜歡，「他對我媽咪會講有味笑話、講粗言，又會除褲引她笑，覺得他為人不造作又沒有脾氣，加上對我好好，所以她超喜歡。我媽咪是1980年代歌手唱酒廊出身，行走江湖多年，她看人好準，當年不喜歡我嫁前夫，就連婚禮都沒有出席。至於黃子恆和Alex……她沒有講適不適合，只是認為林作是最好。可能Alex始終是外國人，溝通不來有文化差異，林作在我家人面前好識搞氣氛相處融洽」。她指男友成功融入朋友圈子，只是王君馨仍未能接受，嫌林作為人口花花、似不太正經，擔心好友受騙，不過她卻百分百信任男友。

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（即時娛樂）