升呢做張太｜戴上友誼手鏈 岑杏賢陪嫁姊妹齊訴心聲 (14:19)

32歲岑杏賢上月底低調出嫁，升呢做張太，正式加入人妻行列。她的一班好姊妹湯洛雯﹑朱千雪﹑蔣家旻和張嘉兒陪嫁，見證好友人生重要時刻。

今日岑杏賢的陪嫁姊妹紛紛在社交網貼出當天婚禮開心相片，朱千雪寫道：「當天的任務，就是要把你幸福地嫁出去。Mission accomplished.」

張嘉兒則表示跟岑杏賢拍《愛‧回家》而認識，讚對方經常為朋友和家人付出：「就算安排自己婚禮，雖然希望可以好多人出席，見證着自己踏入人生嘅一頁，但係你都係諗咗其他人先，緊張其他人嘅安全，多過自己嘅婚禮，能夠成為你嘅好朋友，我真係好幸運。」

湯洛雯則表示跟岑杏賢的友誼很獨特，除了是無話不說的閨蜜外，更覺得她似她的家人，她說：「有時候我覺得我像你哥哥你像妹妹，你給人欺負的時候，我總是比你還生氣，甚至想幫你出頭，但礙於比較淆底，幸好沒有發生過。」

蔣家旻大讚新娘子體貼入微﹑大方得體﹑知性和善良，她說：「我一直深信，她一定會遇上幸福，在她分享喜悅的同時，打從心底希望及相信我能夠找到我的幸福，那天我接到妳的花球，看到妳眼裏流露出真誠的祝福和感動，謝謝妳的愛。」

至於張太岑杏賢亦在Ig貼了手鏈照，她說：「宣讀了誓詞，帶（戴）上了結婚戒指，成為妻子，同樣當天，我們亦帶上印有名字的手鍊（鏈），承諾了我們友誼，這一天的一點一滴，我永遠都唔會忘記。」

（即時娛樂）