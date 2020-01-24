原來是肌男｜平時守身如玉 Ian@MIRROR除衫騷肌打排球 (18:00)

估不到平時斯斯文文，著衫包到冚的Ian原來是肌男，令粉絲尖叫！（Ian Ig圖片/大會提供）

ViuTV原創劇《男排女將》講述一班年輕人熱血追逐排球夢，劇中有不少打排球場口，其中一場陳卓賢（Ian）飾演的魚仔，練習「殺波」時失平衡跌倒，右手先着地導致手腕扭傷。

為求效果逼真，Ian落力拍攝，更因此「假戲真做」，不慎扭傷手腕。身為前香港排球隊代表的Ian解釋，以前訓練時難免周身傷，今次可能是意外觸傷舊患，但Ian透露手腕傷勢並不嚴重，笑言「好小事」，向粉絲大派定心丸。

MIRROR一眾成員為拍攝劇集積極練波，球技進步不少，對排球運動亦開始產生興趣，更笑指有意組隊打比賽。Ian表示不介意加入球隊，卻說最少要1年後才可參加：「我今年先正式在甲一球員名單取消註冊，根據香港排球總會規例，我要等1年才可以再組隊參加丙組賽事。」

平時守身如玉的Ian，在劇內除衫騷肌，估不到平時斯斯文文的Ian原來是肌男，胸肌和腹肌相當明顯，他在Instagram貼相並留言：「估唔到第一次拍劇就要挑戰咁大尺度，今次只係為角色做好 大家唔好郁d（啲）叫我露肉喇。」MIRROR成員Anson Kong（江𤒹生）搞笑稱：「威啦威啦！」

（即時娛樂）