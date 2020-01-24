新劇對撼《造星III》 龔嘉欣不感壓力 預告劇中多牀戲 (19:43)

【今日直擊】無綫進行大變陣，今天於電視城舉行「再見2020」記者會，宣布下周一（7日）起，於翡翠台推出多個全新節目，包括《香港愛情故事》、《再見2020你還好嗎》、《衝上雲霄大選》、《2020大事回顧》、《非凡三俠》及《逆境前行我要繼續做老闆》；當中《香》劇被委以重任，安排在第4線劇時段播出。洪永城、羅天宇、龔嘉欣、王敏奕、謝東閔、劉溫馨及莊思敏等均有出席，高層杜之克和余詠珊亦有到場。

有指《香》劇安排於晚上10時半時段播出，為對撼ViuTV節目《全民造星III》。嘉欣表示拍完一個作品能那麼快播出，感到開心，而且是貼地愛情小品，沒想過自己在2020年結束前，還有新劇播出。對於被安排「上陣打仗」，可有感到壓力？嘉欣自言不覺是打仗，反而覺得劇集題材新鮮，希望更多觀眾喜歡。劇集共有12集，嘉欣預告劇中一半以上是牀戲，她說：「預告片中的已不是最激，不過可以同香港先生冠軍拍牀戲都開心，很有艷福。」

天宇笑言為拍攝該劇，曾到訪很多未去過的地方，包括時鐘酒店和太空艙等，對他們而言很有新鮮感。不過，嘉欣表示拍攝房間較細，加上全組工作人員擠在房內，感到很熱又焗，她說：「都不是很舒服，又多人望住，都幾尷尬。」

（即時娛樂）