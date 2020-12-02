莊思敏嘆騙財冇騙色感可惜 劉溫馨孖石修演老夫少妻 (20:05)

【今日直擊】莊思敏和劉溫馨均有份演出新劇《香港愛情故事》，前者飾演羅天宇和龔嘉欣的上司，但最後慘遇騙子，她笑言：「但只騙財，冇騙色，很可惜。（天宇和嘉欣有很多激情戲？）唉，我沒有呀，分不到一杯羹。」

劉溫馨亦笑指只得一場梳化戲，她與石修一起看電視，並無親熱戲，她說：「我們飾演老夫少妻，都幾特別，我第一次演這類型角色。」

洪永城主持的《再見2020你還好嗎》，最令他難忘的個案，是紐約有一對夫婦，在3月當地疫情最緊急時生BB，一直擔驚受怕，不知去不去醫院生B，全程得一個醫生照顧，家人不能探望，他們講起都喊。

而電視廣播有限公司副總經理（節目及製作）杜之克直言，今年疫情令大家感難捱，現時到了年底，故花了1星期決定安排6個節目，分別是戲劇、綜藝等於日內播出，希望與市民開心迎接2021年。有指變陣是對撼ViuTV的《全民造星III》？他說：「我們有6個節目，這個未免誇張了一點！在這段時間，我們做這個project目的是為大家打氣。」

《香》劇監製林肯被問到劇集獲安排上「戰場」時，坦言信心一定有，希望觀眾看到不同類型的劇集，劇中有不少激情戲，亦反映到現時的香港，很難找到地方親密相處。

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（即時娛樂）