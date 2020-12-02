有機會重返幕前？｜朱千雪為《踩過界II》獻「聲」 望與王浩信再合作 (23:36)

朱千雪兩度跟王浩信合作拍劇，過程同樣愉快，未知兩人會否有第3次合作呢？（無綫電視網上視頻截圖/資料圖片/明報製圖）

現年32歲的前港姐朱千雪，去年結婚成為人妻後，逐漸淡出幕前。她修畢香港城市大學的法律博士學位後，在金鐘一間律師行內做實習大律師，早前完成為期3個月的實習，正式成為執業大律師。原以為朱千雪忙於工作，再重返幕前的機會甚渺小，近日她卻為劇集《踩過界II》獻「聲」；不但以聲演方式回歸劇組，並首次在劇集中唱歌。

朱千雪於《踩過界》飾演Yannie，是「盲俠」文申俠（王浩信飾）的前女友，可惜不幸被殺，故她會以回憶方式參與《踩過界II》，聲演以外，還會為劇集獻sing。她近日接受娛樂新聞台訪問，大談獻出「第一次」的感受。朱千雪說：「原來好難，我經常以為冇問題，我知點解咁多年冇人搵我唱主題曲喇，唱幾句都搞咗好耐，雖然我唱歌不是叻，但我冇諗過咁緊張。」她還自爆緊張得連公司的筆也整爛了！

朱千雪稱當年不少拍攝《踩過界》的回憶湧現出來，又表示很懷念跟王浩信合作，「佢係一個好拍檔，大家合作過兩套劇（《EU超時任務》及《踩過界》）都很愉快，演戲上佢畀我好多貼士，亦遷就我嘅弱點，有機會希望可以再合作」。未知朱千雪這番話，是否意味她有機會重返幕前？

（即時娛樂）