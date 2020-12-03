廖慧儀於舊愛離世前受訪 重申分手因為唔夾 不涉及第三者 (13:06)

有「狂野空姐」之稱的落選港姐廖慧儀月前與前男友Sam分手，Sam連月來受情緒問題困擾，至昨天墮樓身亡。Sam的遺書隨後曝光，內容全跟廖慧儀有關，表示失去女友是他一生最大的挫折和折磨；又指廖慧儀選港姐後一切都變了，廖慧儀在他最需要她時，選擇用無數個大話瞞住他跟另一個人出去。

廖慧儀事後臨時缺席無綫記者會，避開回應Sam離世的事。而曾與廖慧儀傳緋聞、被Sam公開指摘的孔德賢就被網民洗版鬧爆。

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廖慧儀至今未就舊愛離世一事作出回應。她日前接受傳媒訪問時，決絕表示與Sam的戀情已完結，雙方已無聯絡。她強調事件已解決了一段時間，她做了自己應該做的事，如對方不接受也沒辦法。提到她被指選完港姐後變了，廖慧儀強調︰「沒什麼改變，分開是因為大家唔夾，純粹是兩個人的事，與環境改變無關。」她在訪問中重申分手不涉第三者問題，與孔德賢亦少有聯絡。

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（即時娛樂）