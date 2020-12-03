疫下工作被煞停 楊千嬅唔慣放長假 自爆體重急升真正原因 (18:38)

楊千嬅坦言她不是肚餓才吃那麼多，狂吃的真正原因是她將平日花在工作上的動力都轉移到飲食上。（資料圖片）

楊千嬅早前接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》訪問，分享對其25周年演唱會的感受。千嬅透露今次會以劇場形式表達她入行至今這25年，所以要花更多力氣及能量去演出。她說︰「戰戰兢兢走到現在，有很多健康、安全問題要兼顧，但抱住積極心態，發生什麼事都好，會以安全行先，不可以就再想其他方法，改形式，甚至取消。」

受疫情影響休息了一年，千嬅自言整個生活習慣也改變了，但由於她不習慣停下來那麼久，於是將動力都放在飲食上。千嬅說︰「我已經不是肚餓才吃那麼多，而是將平時工作的幹勁轉移去飲食上，諗rundown變成諗菜譜。我估我重了20磅，有一日發現睡衣有點窄就知大鑊，很誇張，照鏡時發現好唔對路。初初做回training，我做引體上升時真的很辛苦，現在進入直路。」

提到近年面對不少輿論壓力，千嬅說︰「我只不過是普通人，突如其來的意見，自己都覺得很突然、不安和不開心。上天要我經歷這25年人生，不斷分享很多正能量時，原來今日要考我牌。我選擇消化件事，想想問題所在，設身處地交換位置去消化，但我對自己說不會憎恨，因為這樣會變成負能量，所以消化事件後要令自己變得更正面。對我來說，人生經歷無論好或壞，都要正面。」

（即時娛樂）