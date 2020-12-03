偕阮兆祥論盡前港姐 黎耀祥爆陳凱琳首拍劇已被鄭嘉穎睇中 (19:30)

阮兆祥、黎耀祥在新一集《雙祥見》中，談論多位曾與他們合作的港姐出身女藝人。阮兆祥曾跟樊亦敏合作《周末任你點》，跟李珊珊、譚小環等合作過《勁歌金曲》。他表示做直播類節目可加強主持人的即場反應，但新出爐的港姐由於經驗較少，直播時會出現較多狀况。

阮兆祥憶述︰「有次和譚小環主持《勁歌金曲》，當日的嘉賓是郭富城。我們平日習慣在歌手唱歌或播廣告時對稿、確認嘉賓及對白的次序，誰知她當日突然『發台瘟』，我問完第一個問題後，她一直傻笑，幸好我記熟了對白，最後也順利完成訪問。」阮兆祥說事後問譚小環為何一直傻笑，譚小環指郭富城太英俊，看見他太開心，所以就忘記對白了。

阮兆祥又稱有次跟李珊珊合作，由於對方身材高䠷，他也特別準備了一對約2吋高的內增高鞋，心想自己穿上這對鞋後應跟李珊珊匹配，豈料對方當晚竟穿了對3吋高跟鞋現身。阮兆祥說︰「我當晚甚至要仰望她，畫面上沒那麼好看。不過，這些事經常發生，與她們合作好好笑，而且可以見到一個新人如何成長，十分珍貴！」

黎耀祥讚向海嵐拍劇時完全沒矯揉造作，即使需要扮醜女、披頭散髮也沒問題，十分專業；陳凱琳就非常聰明，拍攝時不論走位、演戲也很快上手，能隨時滿足導演的要求。他說︰「拍攝《名門暗戰》時，鄭嘉穎有來探過班，他應該是當時已發現陳凱琳是個好女仔。」阮兆祥亦說︰「拍《巨輪II》時，鄭嘉穎有來探過班，我曾見過他們兩人交流。」黎耀祥又讚譚小環率真傻氣，容易相信別人的說話；郭羨妮的美貌在歷屆港姐中是數一數二。

（即時娛樂）