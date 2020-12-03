專訪｜拍劇憶Cookies點滴 鄧麗欣放下執著 與傅穎重拾友情 (23:15)

現年37歲的鄧麗欣（Stephy），2002年以9人女子組合Cookies成員的身分出道，轉眼間入行18年；除在樂壇發展，她亦有參與電影及劇集演出，2018年更憑電影《空手道》奪得香港電影評論學會大獎最佳女演員獎，演技備受肯定。最近鄧麗欣參演的ViuTV劇集《男排女將》熱播中，劇中飾演排球教練的她，帶領顧定軒、MIRROR及ERROR成員等年輕人追夢。

鄧麗欣跟一班比自己年紀細的大男孩相處，她說沒有太大代溝，還讚他們十分成熟，等埋位時一大班男仔經常圍埋唱歌傾偈，到拍攝時就變得很認真。「不禁回想到自己亦是組合出身時，大家一起工作很開心，也會忍不住傾偈，所以會用同理心去了解明白他們，因為自己都經歷過，青春應該是這樣的，亦被氣氛帶動令我變回如他們般青春。我覺得他們更勁，比我們以前更加成熟，可能年代不同，我們以前真的很單純，什麼也不懂，他們就比較識諗，所以也覺得當年有點遺憾，就是不懂得做得更加好」。

當年Cookies有9位成員，之後重組只有4人可以留低，最後各人相繼離巢而解散。鄧麗欣坦言很多事情已不太記得，雖然成員間會有些意見分歧和拗撬，但她跟當中幾位成員至今仍很好感情。「所以我覺得是難得的，其實愈細個認識的朋友，感情一定會愈深厚，大家一起成長經歷過很多，這種友情是很特別的」。鄧麗欣與傅穎被傳不和多年，至去年兩人巧合地前往欣賞鄭秀文演唱會，並到後台跟鄭秀文合照，兩女在社交平台開始互相關注對方，正式破冰。鄧麗欣承認人愈大，愈覺得沒什麼事情需要這麼執著和介意，故再次珍惜這段友誼，「還有我很相信緣分！很得意，有時沒有緣分，點撈都撈唔到，緣分返來時，又點推都推唔走。其實我很善忘，開心或不開心的事都很快唔記得」。

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（即時娛樂）