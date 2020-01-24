專訪｜由爭新人獎 變成導師及參賽者 林二汶談Alan：見到佢特別多感觸 (22:30)

林二汶、彭秀慧和《全民造星III》監製花姐（黃慧君），日前接受《明報》訪問。二汶回憶以組合at17出道時，跟E-kids、Shine、Twins同年奪過新力軍獎，相隔多年，她坐在導師櫈上，見到E-kids成員Alan（林詠倫）做參賽者，非常感觸，「我入行20年，成績不算特別標青，只是有幸仍然存在。見到Alan來面試時，我眼濕濕，發現這行好難，好需要機會，但自己有資格跟他說什麼嗎？當時我內心都期盼他通過面試，可以去愛惜他，他的勇氣好犀利。」她又大讚Alan充當正能量，心理質素佳，並以自嘲鼓勵年輕人，不會恃老賣老。

有指花姐最寵Timo（江宏基），早前更孖住上拍廣告，花姐澄清演員卡士是商戶選擇，自己的心水亦不敢講出口：「我只能講，我對第3輯參賽者印象深，他們好努力付出超出我意料，女學員好有義氣，好值得人愛，我特別尊敬Alan，畀我到他這個年紀，已經歷那麼多，何需來節目接受品評呢？而他仍然好樂意追求變好。」

花姐憑節目人氣急升，更獲商戶垂青，拍銀行廣告賺外快，令秀慧和二汶羨慕，花姐開玩笑說：「我天生麗質吖嘛！」問到會否進一步向幕前發展，她說：「不會，我想做好監製，這是我最大志願。」但秀慧和二汶提議跟花姐組合開拍旅遊節目，齊齊放笑彈。

欲知專訪詳情，請留意明天（12月5日）明報娛樂版。

（即時娛樂）