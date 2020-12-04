確診者潛伏期曾入紅館睇騷 張敬軒心情沉重︰擔憂和難過 (11:40)

軒仔坦言當日決定開騷是希望為大家在疫情下帶來一絲安慰和精神上的支持。（張敬軒Instagram圖片 / 明報製圖）

本港昨日（12月3日）新增90宗新冠肺炎確診個案，當中4名患者曾於潛伏期間進入紅館觀看《張敬軒×香港中樂團盛樂演唱會》。主辦單位英皇娛樂表示，已通知所有表演及工作人員盡快進行檢測。

軒仔今早在社交網留言，稱昨晚深夜收到消息後非常擔憂和難過，希望患者早日康復。他強調進行今次演出，是希望在疫情下為大家帶來一絲安慰和精神上的支持。他說︰「我在昨晚深夜接到有確診患者在潛服（伏）期期間曾觀看演出的相關消息，對於不幸患病的朋友，我覺得十分擔憂和難過，我在這裡向患病的朋友致以衷心的慰問，祝願他們早日康復，求天父安慰他們此刻擔憂的心，並賜平安及保守他們得到最妥善的醫治。」

「在演唱會進行期間，紅館已嚴格實施社交距離措施，所有現場觀眾均必需戴上口罩，全場嚴禁飲食， 並且每晚完場後立即作深度清潔。但為審慎起見，主辦單位在昨晚收到消息後，亦已迅速通知所有單位。透過這個演出 ，我只希望為疫情下的我們帶來一絲安慰和精神上的支持，在演唱會結束後這幾天，我沒有像以往演出後的那種成就感或放下心頭大石，因為這場演出是在這個特別的時候發生。所以當看到有觀眾朋友在病痛或疫情中Suffer，我覺得心情十分沉重...😞」

「疫情當前，加上天氣轉冷，大家要務必分外小心保重，絲毫不能掉以輕心，我相信我們一定可以齊心抗疫，戰勝困難，願平安、健康與我們每一個人同在🙇🏻。」好友蔡卓妍（Sa）留言安慰︰「大會現場防疫措施做得咁好，我相信大家都一定冇事嘅！」

（即時娛樂）