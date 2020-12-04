確診者潛伏期曾入紅館睇騷 張敬軒心情沉重︰擔憂和難過 (11:40)
文章日期：2020年12月04日
本港昨日（12月3日）新增90宗新冠肺炎確診個案，當中4名患者曾於潛伏期間進入紅館觀看《張敬軒×香港中樂團盛樂演唱會》。主辦單位英皇娛樂表示，已通知所有表演及工作人員盡快進行檢測。
軒仔今早在社交網留言，稱昨晚深夜收到消息後非常擔憂和難過，希望患者早日康復。他強調進行今次演出，是希望在疫情下為大家帶來一絲安慰和精神上的支持。他說︰「我在昨晚深夜接到有確診患者在潛服（伏）期期間曾觀看演出的相關消息，對於不幸患病的朋友，我覺得十分擔憂和難過，我在這裡向患病的朋友致以衷心的慰問，祝願他們早日康復，求天父安慰他們此刻擔憂的心，並賜平安及保守他們得到最妥善的醫治。」
「在演唱會進行期間，紅館已嚴格實施社交距離措施，所有現場觀眾均必需戴上口罩，全場嚴禁飲食， 並且每晚完場後立即作深度清潔。但為審慎起見，主辦單位在昨晚收到消息後，亦已迅速通知所有單位。透過這個演出 ，我只希望為疫情下的我們帶來一絲安慰和精神上的支持，在演唱會結束後這幾天，我沒有像以往演出後的那種成就感或放下心頭大石，因為這場演出是在這個特別的時候發生。所以當看到有觀眾朋友在病痛或疫情中Suffer，我覺得心情十分沉重...😞」
「疫情當前，加上天氣轉冷，大家要務必分外小心保重，絲毫不能掉以輕心，我相信我們一定可以齊心抗疫，戰勝困難，願平安、健康與我們每一個人同在🙇🏻。」好友蔡卓妍（Sa）留言安慰︰「大會現場防疫措施做得咁好，我相信大家都一定冇事嘅！」