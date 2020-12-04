確診者潛伏期曾到紅館捧張敬軒個唱 阿Sa關智斌霍啟剛夫婦同場睇騷 (16:37)

確診者潛伏期曾到紅館欣賞軒仔個唱，而該4場的捧場嘉賓亦不少。（資料圖片）

本港昨日（3日）新增90宗新冠肺炎確診個案，當中4名患者曾於潛伏期間進入紅館觀看《張敬軒×香港中樂團盛樂演唱會》。軒仔表示收到消息後感擔憂及難過，並祝願患者早日康復。據衛生防護中心及紅館資料，4名潛伏期間曾觀賞演唱會確診者的到場日期及座位區位置：

11月22日（黃閘 75段 7行）

11月27日（紅閘 17行、觀眾忘記了段數）

11月28日（黃閘 74段，B行）

11月29日 （黃閘 74段，12行）

這4天有不少藝人前往捧場，11月22日為軒仔首場演出，捧場嘉賓眾多，包括蔡卓妍（阿Sa）﹑關智斌﹑洪卓立﹑吳浩康﹑楊受成夫婦﹑泳兒﹑曾樂彤﹑湯怡﹑霍啟剛和老婆郭晶晶﹑彭秀慧等。

至於11月27日一場，軒仔的外傭「遮遮」是座上客，當晚她的現身掀個唱高潮，同晚亦有男歌迷向女友求婚成功，軒仔還即場贈人情給一對新人。

而11月29日是軒仔紅館尾場個唱，當晚捧場嘉賓老闆楊受成夫婦﹑圈中好友周慧敏、王菀之、洪卓立、湯怡、周家怡、泳兒、郭奕芯、MIRROR成員Anson Kong、Alton、Tiger、Frankie等。

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（即時娛樂）