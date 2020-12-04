疫情嚴峻｜經過審慎評估後 楊千嬅6場紅館演唱會宣布取消 (18:07)

楊千嬅今個月在紅館舉行的跨年演唱會宣布取消。（資料圖片/大會提供）

楊千嬅原定於今個月23至26﹑31日及2021年1月1日，在紅館舉行6場 《MY GRATITUDE 25 楊千嬅演唱會2020》跨年演唱會，慶祝入行25周年，不過今天主辦單位宣布個唱取消。

主辦單位在社交網發出公告，得悉曾有確診者於潛伏期間到訪香港體育館（紅館），表示高度關注，並即時與紅館及有關部門查詢及商討，進行深入了解。

鑑於疫情難以預測，主辦單位表示，是次演出單位於演唱會準備期間，一直嚴格遵守政府對公眾演出之防疫措施及規格，所有製作團隊於籌備及䌽排期間，經已定期進行新型冠狀病毒檢測，期望能以最安全及最佳狀態演出，送上精彩表演給歌迷朋友。

鑑於2019冠狀病毒病第四波疫情仍然嚴峻，為保障公眾及所有工作人員的健康及衛生安全，經過審慎評估及多方商議後，主辦單位宣布取消原定2020年12月23至26﹑31日及2021年1月1日共6場於紅館舉行之演唱會。主辦單位對於此決定感到可惜，對已購票之觀眾造成不便，敬請體諒。

原定於2020年12月9日起可提取經城市售票網公開發售門票的安排將會取消，已購票人士毋須前往取票，相關退票安排將於2020年12月23日前公布。主辦單位會於可行及安全情况下積極重新安排演唱會或以其他形式演出，並盡快作官方公布。

（即時娛樂）