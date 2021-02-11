逾200人參與紅館個唱工作 張敬軒檢測結果呈陰性 (18:35)

有4名新冠肺炎確診患者曾於潛伏期間，到紅館欣賞《張敬軒×香港中樂團盛樂演唱會》，英皇娛樂收到衛生署通知後，已立即採取行動，通知所有參與演出的不同單位、不同公司的台前幕後等工程人員，盡快進行檢測。

張敬軒的8場紅館個唱，共有逾200人參與台前幕後工作，而屬於英皇娛樂旗下，共有33人於紅館參與此項目。今早英皇娛樂已有29人﹑包括張敬軒已接受病毒檢測。

直至今日（4日）黃昏6點前，英皇娛樂已經得到19個報告（包括張敬軒），結果全部呈陰性，餘下報告仍有待陸續檢測結果。

另外，大會收到衛生防護中心電話，曾到場欣賞演出的確診者座位位置如下：

11月22日（黃閘 75段， 7行）

11月27日（紅閘 17行，觀眾忘記了段數）

11月28日（黃閘 74段，B行）

11月29日（黃閘 74段，12行）

據張竹君醫生今午表示，是次4位患者，有3位發病是與早前家人已受感染相關個案，其餘1位是源頭未明，目前未有顯示演唱會是一個爆發。

張醫生又指演出者及工作人員反比觀眾更高危，更易受感染，故衞生署已立即請演出相關人事接受檢測，如果曾去過演唱會的觀眾，仍有擔心受影響，鼓勵大家可自行前往檢測。

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（即時娛樂）