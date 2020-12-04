喪禮低調舉行｜曾偉權今火化 多年戰友送別故友：保重 (21:02)

資深藝人曾偉權於上月12日不敵癌魔離世，終年59歲。曾偉權契妹SaSa稱過去兩年來，曾偉權勇敢作戰，一直沒有放棄或畏懼，患病時他不忘照顧流浪貓狗，爭取動物權益。

SaSa表示曾偉權生前向她透露死後遺願，希望後事一切從簡，喪事低調舉行，SaSa又透露若大家思念曾偉權，便為他祈禱，將思念變為愛的力量，承傳他繼續為流浪貓狗爭取權益，將他的遺願延續下去。

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曾偉權生前曾擔任動物義工，十分關注動物權益，並幫手照顧流浪貓狗，而「十八區動保專員」麥志豪，今天（4日）在facebook透露，送了舊戰友到火化場，不過他未有開名，不過麥志豪早前接受傳媒訪問時表示，曾偉權的離世是動物界重大損失，又讚揚對方是好人，為流浪動物出一分力。

麥志豪在facebook寫道：「今日送別了好朋友，目送他在輸送帶慢慢進入火化場，我好沉重說了一聲『保重』。那一刻的感覺好虛幻！保重？活在這個時空，看不出我有那一處比他強？！我憑什麼跟他說保重？#香港的動物保重 #大家保重」。

（即時娛樂）