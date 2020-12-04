馬米高點止教英文咁簡單 跳出框框做判官爆娛圈秘聞 (22:19)

馬米高（Michael）的YouTube頻道有逾18萬訂閱者，他教英文成功建立英文人生教練形象，近日他要跳出框框，另闢新路向做訪談節目，首集受訪嘉賓是林泳淘。兩人雖然曾效力無綫但卻是首次見面，泳淘先邀約訪問，他提出Crossover，互相訪問向粉絲介紹對方。

Michael嫌坐定定訪問太單調，他設計道德判官角色亮相，新項目是「獨立調查藝員委員會」，爆秘聞外又滲少少教英文的特色。兩人提到電視台的「雙面人」，泳淘的體驗是獲一名女藝人的認同與讚賞，但轉頭在洗手間便聽到對方在批評她「唔掂」。她就去年離開無綫作剖白，因社會運動在網上發聲，結果於9月被提早結束合約。被讚敢言，泳淘自言沒有多顧慮，也沒想過公司會對付她，接到消息會被雪藏幾個月時還不知死，正好去旅行，最後是被離開無綫。

Michael接受《明報》電話訪問，說香港藝人跟YouTuber較少合作，台灣藝人如蔡依林也亮相online節目，這是互惠互利，他樂於做「媒人」為兩者作牽引。他稱暫時節目邀請嘉賓不容易，只好見步行步，過往拍攝他習慣one man band，現在拍訪談節目的成本較大，希望有贊助商支持。最近他還做Podcast與Patreon，要向華語市場發展，吸納不同的觀眾。Michael說：「不能獨沽一味了，要跳出框框，這環境下計劃是沒有用的，要順勢而行發展不同領域。」

（即時娛樂）