香港舞台藝術從業員工會自救計劃 副主席梁祖堯擬聯絡商戶播劇團演出片段 (14:14)

香港舞台藝術從業員工會今日於網上舉行記者會，回應最新防疫措施，會上指出第四波疫情爆發後，政府宣布所有場地不可以做現場演出，造成逾百場演出被即時「腰斬」，當中牽涉40個舞台製作，估計影響千名業界從業員，兩星期多個劇團至少損失合共600多萬，很擔心會出現人才流失情况。

工會副主席兼風車草劇團創作總監的梁祖堯表示：「我們工會會推行一系列自救計劃，以下只是其中一個，是很需要大家的支持。希望大家明白舞台劇藝術是個現場的專業表演，無論直播或錄播都不能取代進入劇院觀賞現場表演的體驗，但是本會所收集得到的數據，部份演出已被防疫揩施嚴重打撃，逼於無奈變成錄影，有三分之一演出無法一再延期，被逼取消，大部份藝團無法支付全額的薪酬聘請自由身工作者，亦有部份是完全無法支薪。我們藉以自救計劃，希望香港人合力支持香港人的現場表演行業的藝術文化，我們打算向受影響的劇團收集一些舞台演出的片段，並聯絡現場設置電視機的商戶，希望可以在香港不同的商戶播放一些現場表演的片段，藉此配合劇團的演出介紹，提供多一個渠道給香港人知道受影響的藝團，普羅大眾出街消費的同時，除睇電視外亦有多個選擇，令大家更加多些關注現場表演行業的舞台藝術。」

提到張敬軒演唱會有確診者在潛伏期入場欣賞，梁祖堯說：「對於我來講，在一個潛伏期內去過一些地方，可以講他們曾乘坐港鐵、巴士，去過超級市場，去過同類型的密閉空間，如果因為這個情况下，去過表演場地就要一刀過停擺晒所有行業的生存空間，我又想問在同一個邏輯下，為何他們有去過的港鐵、巴士及超級市場，那些場所是否需要徹底地關閉，不讓觀眾進入呢？我想重申的是，在舞台的表演入面，觀眾基本上是無除下口罩的機會，而我們亦跟足政府的指引，去做人與人之間的安全社交距離措施，我們亦甚至不介意去再做多些，如果講要每兩個中間再隔一個及加膠板等等，如果講出來，我們可以去協調的，但是冇出現過這種協調，就下令我們停止整個行業，這就是我的回應。」他之後再作補充，指事件沒有出現「張敬軒群組」，只是懷疑確診者去睇張敬軒演唱會，若發生「演唱會群組」，即是代表演唱會場地散播病毒及傳染病，事實上現在並不是如此，似乎很容易被人混淆。

（即時娛樂）