入行7年｜葉巧琳自嘲不紅不黑 視《全民造星III》最後機會 (17:49)

葉巧琳（Mischa）於2013年以三人組合Trekkerz出道，雖然已入行7年時間，最近亦成為ViuTV節目《全民造星III》的參賽者，於初賽一展個人實力，被視為今屆的大熱門之一。葉巧琳今日接受商台節目《1圈圈 星光背後》專訪，原來她已單飛了5年，透露經歷過迷失，年初曾想過放棄做歌手，《造星III》是其背水一戰兼最後機會，因疫情打亂個人計劃，今年只有一首歌《二人份》派台，最初是唱片公司游說她參賽的，葉巧琳說：「不要講到是公司迫，有日收到公司電話問我有沒有興趣參加，說是一個機會，最初是不懂反應，我考慮了一晚，覺得自己應該參加。當刻是當自己最後一次機會，現在無得收埋，大家知道了我年紀，入行這麼久，我像沒有事情發生過，是想借此節目豁出去，讓大家更認識我。」

葉巧琳畢業於演藝學院音樂系，曾於《造星III》節目內談及「七年來半紅不黑」時感觸落淚，這次她訪問又再感觸至熱淚盈眶說：「今年年初是有念頭想過放棄（做歌手），因為半年沒工作，由去年九月尾派歌《一對一》，是到了現在才出歌，但再出歌之後又如何呢？是會想這條路是否該走下去？慶幸我一有這念頭，公司就打電話叫我參賽，所以我就說這是最後機會。半紅不黑？其實我是不紅不黑，從來無一首歌紅過爆過，或許有人唱K唱過《神把眼淚留給了人》、《殘渣》等作品，但誰是葉巧琳？誰是Mischa？我相信你在街上問十個人，十個都不會知，所以『半紅』都無，但慶幸也『不黑』，沒什麼負面新聞發生在我身上。」

出身小康之家的葉巧琳指入行7年來，怪責不能供養報答父母之外，也感激交往11年的同居男友一直支持追夢，「經濟上，男朋友之前也有點支持我，但現在不需要了。」葉巧琳透露早已視圈外男友為終身伴侶，男友曾計劃向她求婚，很多謝對方一路以來陪她行這條路，即使她脾氣大、耐性差、面對壓力時都默默忍受。

（即時娛樂）