不退｜《新聞小花的告白2》遭腰斬蝕200萬 彭秀慧：用手上一票撐香港劇場 (20:55)

風車草劇團《新聞小花的告白2》原本演出15場，11月27日首演，因第四波疫情爆發，政府收緊多項防疫措施，包括12月2日起康文署轄下表演場地不得接待現場觀眾，《新聞小花的告白2》遭腰斬。他們臨時於12月1日下午加開特別場，但有8場被取消，損失200多萬元。昨日梁祖堯、湯駿業與邵美君拍片交代退票安排。

阿祖提及雖然已拍攝《新聞小花的告白2》，希望補數以挽救劇團，亦知道觀眾期待看網上版。不過，他們商討後認為這個劇有現場表演的必要性，錄影觀看會大打折扣，故此不能網上播放。他們表示會安排全數退票，同時提供兩個支持劇團的方案，包括不退票會獲送《新聞小花的告白2 白屋之夏》 紀念特刊，或以200元或以上購買紀念特刊以支持。不少網民留言支持，有說不退票，也有購買特刊為劇團打氣。

卓韻芝在社交平台呼籲：「不退」。她留言：「15場的表演，只演出7場，即被疫症措施粗暴地腰斬，我感到極度、極度心痛。但，我並非風車草劇團人員，僅參與此劇的演員，真的，他們蝕了很多錢，不過其實與我無關，因此：我能在這個跟我毫無利益衝突的情況下，向所有已購票而未能欣賞的觀眾，呼籲兩個字：不退！」彭秀慧亦關心劇場演出被逼突然取消，她寫道：「準備演出的心情，已經起好的佈景，觀眾和劇團之間的約定，一早做好的安全檢測和措施，都要白費了。不如這樣，大家可以考慮，實際行動支持你喜愛的劇團，選擇保留戲票，不退票！！ 繼續撐！！#我用手上一票支持香港劇場」

（即時娛樂）