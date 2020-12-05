與連詩雅台前零交流 陳家樂拒公開戀情︰保持這個狀態幾開心 (22:13)

【今晚直擊】緋聞男女陳家樂、連詩雅同場參與《歡樂滿東華2020》的「善心廚神大鬥煮」環節，但台前零交流，又拒絕傳媒邀請影合照及一同受訪。連詩雅會跟菊梓喬、鄭俊弘合作煮龍蝦湯籌款，她自爆綵排時蝦碌事頻生，既將濃湯煮稀，又將伴碟的藍莓裝飾跌入湯內，希望正式時表現會好一點。

問到陳家樂可有試過其廚藝時，連詩雅說︰「未有機會，之前應邀上網上節目時反而試過家樂手勢。」提到她與家樂近日被發現約會，出席公開場合時卻態度避忌，連詩雅說︰「不是怕尷尬，大家都是工作，只是想集中籌款騷上。（是否拍拖？）不講這些了，今日來做慈善就開心，疫情下有工作要珍惜。（結婚才公開真命天子？）好遙遠，結婚再算。」

陳家樂稱不介意跟連詩雅合照，又承認私下約會做運動。他說︰「一齊運動完，我容易肚餓，她陪我去吃東西，沒什麼特別。（可以公開未？）公開什麼？（關係明朗化？）我們保持這個狀態幾開心，我想保留私人空間，不講太多了，希望大家關注我們工作。有報道說我們蹺手，只是角度問題，我們沒有特別接觸。公司沒禁止拍拖，沒有給予壓力，從不過問我感情。可能公司覺得我已大個仔，只是工作時專心，其他就不過問。」

（即時娛樂）