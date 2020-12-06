甄子丹代言｜梁漢文爆助手趣事 便利店買「紫」底褲 (13:47)

梁漢文第一次網上直播賣貨，跟主播表現得很合拍。（大會提供／明報製圖）

梁漢文今日凌晨分享在內地工作的趣事，話說他今次出門忘記帶底褲，於是助手幫他到便利店購買紙底褲，可是年長的店員卻聽不懂，以為助手想買紫色的底褲，最終買了甄子丹代言的紫色底褲，令梁漢文忍不住在網上公開講出來。

梁漢文留言：

「今日去咗貴州演出，乜都記得帶，就係唔記得帶底褲，於是助手幫我落去便利店諗住買『紙底褲』頂住先...

助手：伯伯，請問有冇『紙底褲』？

伯伯：『紙底褲』咩嚟㗎未聽喎！係咪男人著喺入面嗰啲、衛生嗰啲呀？

助手：唔係呀！『紙底褲』喎！

伯伯：哦！紫色嘅底褲😖

最後我助手買咗條正常底褲上嚟，宇宙最強甄子丹賣廣告嗰隻比我，紫色嘅🤮🤮🤮😈😈😈

PS:唔好話俾（畀）人聽我聽日着（著）住嗰條底褲係紫色嘅！完。。。」

梁漢文事後被為何忘記帶貼身物品出門，是否平日有「真空」的習慣？他大笑表示：「不是…我不知自己為何如此低能，哈哈哈，天氣冬要執好多衫去表演，又趕時間，又冇老婆在身邊提我…帶漏是正常。」

提到日前去澳門參予帶貨活動，獻唱之餘並第一次網上直播賣貨，梁漢文表示最初公司叫參予時也有壓力，怕自己不及網紅吸引觀眾，亦不懂如何推銷貨品，幸好現場有2位主播一齊做，後來知道成交額成千萬，即時安心很多。

（即時娛樂）