胡杏兒參與《演員請就位2》奪冠 老公叫快些帶細仔回家 (14:38)

視后胡杏兒最近參加內地綜藝節目《演員請就位2》，比賽過程中表現極好，昨晚於節目內憑演出一個約40歲的事業女人，因工作關係令兒子意外離世後，與老公變成失去人生目標的酒鬼，最後全場奪冠，完騷後難禁興奮的心情，直到凌晨才入睡。

胡杏兒坦言今次最大難度是演出那份絕望和醉態，「最初參與這個節目，自己無想過可以走到這一步，八月就開始返內地隔離，然後參與節目，整整4個月了。一切是值得的，包括帶同細仔Ryan來到這裏，就算冇獎攞，都已收穫了好多，因為這個節目不論你有幾多經驗的演員，只要你抱着學習心態，一定可以獲益良多，亦是一個可以重新認識自己的機會。整個節目帶給觀眾6個角色，相比其他參賽者算幸運，因為我還幫了陳導參與多了一個『花姐』的角色，好感謝陳凱歌導演，他是一個好細心、會為演員著想，也會不斷給演員挑戰的導演，他每一次會好公平的安排每個演員有自己的發揮…這四個月可以說是畢生難忘的一個training，一點也不誇張。參與這個節目壓力好大，但同時因為這份壓力可以逼到自己的潛質出來。」

李乘德在微博亦替老婆胡杏兒勝出大感高興，並開心留言：「老婆贏了﹗老婆贏了﹗你去開開心心慶祝，然後快一點和弟弟回家見我們﹗」

（即時娛樂）