李麗珍舊愛｜星級髮型師Jacky Ma抗病兩年病逝 (16:22)

星級髮型師Jacky Ma（馬桂燦）2018年傳患上胃癌，他當時稱患重病已接受胃部切除手術，惟Jacky Ma抗病兩年於12月3日離世。

Headquarters Hair Salon Hong Kong今日在社交網公布消息︰「我們謹此以沉痛的心情通知大家，Headquarters Salon創始人及首席總監Jacky Ma經過兩年多的抗病路後，於12月3日下午在瑪麗醫院安詳離世，家人均陪伴在側。Jacky於11月中演繹人生中最後一場Hair show後光榮引退，回歸天父的懷抱，我們都以他為榮！他的slogan︰『剪得唔好唔放手，剪得唔靚唔俾走』，我們日後都會以他的精神繼續前行！在此謹代表其家人感謝所有曾經給予Jacky幫忙及支持的醫護人員。喪禮詳情將於稍後公報（布），唯（惟）希望各界能於此段時間給予家人空間處理各項事宜。」

Jacky Ma是草蜢、葛民輝、林海峰、鄭伊健等圈中藝人的御用髮型師。他在2004年曾與李麗珍傳出不倫之戀，Jacky Ma更曾揚言李麗珍是他的最愛，願為他離婚再娶。

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（即時娛樂）