Jacky Ma病逝｜蔡一傑蔡一智悼念30年戰友 (19:50)

星級髮型師Jacky Ma（馬桂燦）2018年患重病接受胃部切除手術，抗病兩年於12月3日離世。Jacky Ma生前是草蜢合作30多年的御用髮型師，工作上合作無間，私下跟草蜢3子亦是好朋友。

蔡一傑在社交網上載多張他及草蜢與Jacky Ma的合照，留言悼念︰「一轉眼便合作三十多年了，每一次同你並肩作戰做好每一場的大大小小演唱會，有時候還會給予我很多意見，可以讓我再改善自己。每次演唱會完畢，你還會比我更開心，因為你說很喜歡聽我唱歌，我何嘗不是一樣嗎！」

「三十多年來，我是很欣賞你在髮型界的貢獻，尋找不一樣的天空，每次也為我做出不一樣的新髮型，讓我可以很有自信出台做演出，我夠膽說在髮型界前無古人，後無來者，只有你Jacky Ma一人。這麼多年來在我們相識的日子，實在有太多回憶不能言語，有時我會覺得有點像家人，嗌吓交頂吓咀（嘴），有時又糖黐豆。記得一次和你一起去澳洲工作，在車程中你扮演DJ角色為全車人播放歌曲，每個人都陶醉不已！」

「在我認識你的三十多年，實在有太多太多的回憶，真的不捨得你的離去。在你走的最後，你還留言給我：你說有好嘢一定要和我分享，就是一首歌曲You've got a friend！這一生有你這個這麼出色的髮型師朋友也是我的榮幸，你一路好走，我永遠懷念你Miss You 。」

蔡一智就在他與Jacky Ma的黑白合照上寫着︰「RIP！My dear friend Jacky. Thank you Jacky. We will always miss you. He is the real artist. You always is the best！」

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（即時娛樂）