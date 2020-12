Jacky Ma病逝｜蔡一傑蔡一智悼念30年戰友 (19:50)

星級髮型師Jacky Ma(馬桂燦)2018年患重病接受胃部切除手術,抗病兩年於12月3日離世。Jacky Ma生前是草蜢合作30多年的御用髮型師,工作上合作無間,私下跟草蜢3子亦是好朋友。

蔡一傑在社交網上載多張他及草蜢與Jacky Ma的合照,留言悼念︰「一轉眼便合作三十多年了,每一次同你並肩作戰做好每一場的大大小小演唱會,有時候還會給予我很多意見,可以讓我再改善自己。每次演唱會完畢,你還會比我更開心,因為你說很喜歡聽我唱歌,我何嘗不是一樣嗎!」

「三十多年來,我是很欣賞你在髮型界的貢獻,尋找不一樣的天空,每次也為我做出不一樣的新髮型,讓我可以很有自信出台做演出,我夠膽說在髮型界前無古人,後無來者,只有你Jacky Ma一人。這麼多年來在我們相識的日子,實在有太多回憶不能言語,有時我會覺得有點像家人,嗌吓交頂吓咀(嘴),有時又糖黐豆。記得一次和你一起去澳洲工作,在車程中你扮演DJ角色為全車人播放歌曲,每個人都陶醉不已!」

「在我認識你的三十多年,實在有太多太多的回憶,真的不捨得你的離去。在你走的最後,你還留言給我:你說有好嘢一定要和我分享,就是一首歌曲You've got a friend!這一生有你這個這麼出色的髮型師朋友也是我的榮幸,你一路好走,我永遠懷念你Miss You 。」

蔡一智就在他與Jacky Ma的黑白合照上寫着︰「RIP!My dear friend Jacky. Thank you Jacky. We will always miss you. He is the real artist. You always is the best!」

