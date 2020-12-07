專訪｜楊思琦尊重另一半意見 無計劃公開老公身分 (23:38)

楊思琦繼去年推出個人單曲《愛的森林》後，近日獲香港開電視的邀請，為外購日劇《夏空》獻唱香港版主題曲《仲夏陽光》，透露神秘老公也大讚好聽。楊思琦表示：「好開心有機會唱主題曲，唱歌和演戲很不同，演戲要用身體語言表達，唱歌則要有想像空間，自己開心或不開心會聽歌，也很喜歡唱歌。當年不選擇做歌手而去選港姐，因為當時歌藝有待進步，現在比以前進步了很多，跟老師上堂後拿捏到發音，慢慢愛上了，每次入錄音室都有得着。」

楊思琦指今次錄音時因喉沙不似平日的聲音，老公聽完反而更讚，說無以前那樣會飈高音，可能經歷過歲月磨練，「不過老公都有投訴，我夜晚有feel時練歌唱到興起，他會指夜深了，不要唱，潑我冷水，十分搞笑」。雖然仍堅持不公開老公身分，當提到老公時即一臉甜蜜，「我們相處得好開心、很愉快。觸礁過一次，今次很開心，會畀心機繼續維持，要努力，好似經營生意一樣，不要忽略大家思想、想法和某一方面的感覺，要共同溝通，感情好難講，之前不是太順利及平坦，希望現在這段感情可以經營得好好，一直可以開心落去」。而楊思琦所說的感情「觸礁」，不難聯想到是她8年前跟前運動員吳帥的一段失敗關係。

至於何時才公開另一半？楊思琦表示：「無想過期限，順其自然，老公比較怕醜，很難想像不是這一行的人，會有幾憂慮、驚和擔心，總之我會尊重他的意見。」她稱再為人母，照顧兩個小朋友已分身不暇，加上想有多些時間集中在一對子女身上，再生多個會對子女很不公平，故未必再生。

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（即時娛樂）