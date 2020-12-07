封筆8年再拾起畫筆 劉心悠盼開畫展 (11:42)

劉心悠在抗疫期間，除了工作外，其餘時間都乖乖留家抗疫，而她趁這段時間，重拾已封筆8年的畫畫興趣。機緣巧合下，她獲野生動物保護組織發起「End The Trade」的邀請，繪畫一幅野生動物的畫作，來喚起大家的關注。

短片拍攝當日心悠把畫作帶到場地，不論拍攝導演還是心悠工作團隊，看到畫作都不禁嘩然，心悠說：「點解大家會有咁大反應，其實我喺加拿大讀書係讀design，識畫畫係需要！有同事見到幅畫問係咪我畫，好在畫嘅時候，有朋友幫我拍咗片。」

今次心悠的任務是需要繪畫一幅野生動物，最後選擇了畫大象，她解釋：「本身收到佢哋畀我參考嘅圖，係一啲後現代派嘅風格，佢哋冇規限我，最後我喺網上做research嘅時候，見到一幅Real Life嘅大象相片，隻大象BB嘅眼神好無助，我覺得好切合今次嘅主題，所以最後我就畫咗呢幅Real Life嘅大象BB。」

今次拍攝該活動的宣傳短片，除了畫畫之外，還有另一個挑戰就是要跟3位小朋友一同拍攝，心悠笑言：「拍攝一向最大困難都係遇到動物同小朋友，今次拍攝嘅小朋友都好得意，算係好聽話，不過當佢哋唔受控制嘅時候，就需要耐性，同埋佢哋拎住支畫筆周圍畫，我當時好擔心佢哋會畫花我幅畫作，如果真係畫花咗，我會傷心，畢竟我都用咗好多時間準備，畫也畫咗8個鐘。」

完成拍攝後，心悠表示會繼續執起畫筆繪畫，更不排除開畫展是她的未來目標，她說：「我會繼續畫畫，但唔會為咗開畫展而畫，同埋開畫展都一定要有一個目的，舉例可以係為慈善，或者想喚起一啲值得大家關注嘅事情而開呢個畫展！」

（即時娛樂）