夫妻檔出活動｜陳豪陳茵媺珍惜疫境下工作 避談咖啡生意額達千萬 (17:20)

【今日直擊】陳豪（阿Mo）和太太陳茵媺（Aimee）今日夫妻檔出席保險活動，對於夫妻檔出活動是否掙好多？陳豪說：「不要咁講，這個時候有得做已不錯，現在市道那麼差，要珍惜每個工作機會，太太難得出來和大家聚一下。疫情都凍結了一年，期間有人找我們一起出席活動，疫情嚴重也推了兩個。（單獨工作也不少？）不要咁講，現在市道那麼差，我自己的咖啡店開幕也取消。（限聚令有否影響生意？）現在限2人一枱，咖啡店好乖、好小心。」

陳豪笑言他們一家五口一出街會被人拉，暫時不會出街吃飯，會叫外賣回家。陳茵媺亦指現時很忙，學校停課下小朋友每天在家，大人要兼顧老師工作，「我的中文不好，他們之前是問阿Mo，但他現在要拍劇，我要負責去教，有跟他們說媽咪的中文不叻，他們懂得的可以教番媽咪，我不會扮自己識晒，要給他們動力和信心」。

提到陳豪的咖啡生意有傳逆市下掙千萬元？陳豪笑稱沒聽過亦沒計算過，指大家受經濟打擊仍然在捱，他很珍惜每個工作機會，希望社會快點重上軌道，令大家生活好一點，不要計較，共渡難關。至於會否減價接工作？陳豪坦言一定，要共渡艱難，是大家去傾的。

（即時娛樂）